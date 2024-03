Família de entregador baleado no RJ diz ter sido intimidada por PMs

Familiares do entregador baleado no Rio de Janeiro, na segunda-feira (4), afirmam que foram intimidados por policiais militares enquanto estavam no Hospital Salgado Filho. Nilton Ramon de Oliveira está internado em estado grave.

O que aconteceu

Luiz Carlos, cunhado do entregador, disse que a família precisa de uma medida protetiva. "Ontem estávamos na porta do Salgado Filho, e, enquanto minha esposa dava entrevista no hospital, tinha policiais gravando ela, tirando foto, zombando e rindo. Na minha concepção, policiais são pagos para proteger, não coagir, e ela se sentiu coagida", afirmou ao RJ1, da TV Globo.

Ele se reuniu nesta quarta-feira (6) com a Comissão de Direitos Humanos da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro). "Eu clamo por justiça. A gente não sabe o que pode acontecer. O policial cometeu uma tentativa de homicídio contra meu cunhado, não pode ficar impune", acrescentou Luiz Carlos.