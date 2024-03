MPF pede paralisação de explosão de rochas após morte de mergulhador no PR

O Ministério Público Federal recomendou que o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) suspenda a autorização do trabalho de explosão de rochas no litoral do Paraná. Um acidente durante o procedimento provocou a morte de um mergulhador no último domingo (3).

O que aconteceu

O MPF pede a suspensão até que a apuração sobre a morte do mergulhador seja concluída. No documento, a recomendação é de que a Diretoria de Licenciamento do Ibama determine a imediata suspensão de todos os efeitos da licença de instalação na região da Baía de Paranaguá (PR).

O pedido foi feito após um acidente deixar um mergulhador morto e outro ferido. Os dois homens trabalhavam na derrocagem e foram levados ao hospital pelos colegas, mas o mergulhador Felipe Calazans não resistiu. Ele deixa a companheira e uma filha pequena.