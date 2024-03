Vídeo mostra momento da queda de avião da PF no aeroporto da Pampulha

"O Aeroporto da Pampulha informa que os bombeiros do aeroporto estão empenhados no cumprimento dos protocolos de segurança e atendimento após ocorrência com aeronave modelo Cessna 208B na tarde desta quarta-feira (6)", informou a administração do Aeroporto Carlos Drummond de Andrade, em nota.

Esta é a terceira ocorrência com o avião. Em 2020 e em 2019, foram registrados dois incidentes de "estouro de pneu", de acordo com dados do Cenipa. O mais recente em um pouso no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e o primeiro em Jundiaí (SP).

Guilherme de Almeida Irber estava no avião da PF que caiu em BH Imagem: Reprodução/Redes Sociais - Arquivo Pessoal

PF e Associações lamentam acidente

PF lamentou o ocorrido e disse que investiga o caso. "A Polícia Federal informa, com profundo pesar, que uma aeronave pertencente à instituição sofreu um acidente na tarde desta quarta-feira (6/3) no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte/MG", diz a nota.