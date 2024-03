Cartas marcadas na prefeitura de SP: 'Seguimos a fumaça, encontramos fogo'

O podcast UOL Prime, apresentado por José Roberto de Toledo, traz nesta quinta-feira (7) detalhes da reportagem dos repórteres Thiago Herdy, Pedro Canário e Rafael Neves sobre indícios de combinação de preços entre empresas convidadas pela Prefeitura de São Paulo para realizar obras emergenciais na cidade.

Você pode ouvir no arquivo acima a íntegra do episódio, que tem como base a reportagem "Obras emergenciais em SP: 223 contratos têm indícios de conluio", publicada no UOL Prime — seção com notícias exclusivas e o melhor do jornalismo do UOL.

Entre 2021 e 2023 a prefeitura de São Paulo gastou R$ 4,9 bilhões em contratos emergenciais, um aumento exponencial deste tipo de gasto na comparação com as gestões anteriores. "A necessidade não é fabricada. A emergência, talvez", afirmou o repórter no programa.