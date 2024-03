'Logo estará em casa', diz esposa de sobrevivente de queda de avião em BH

As vítimas fatais são os policiais federais Guilherme de Almeida Irber e José Moraes Neto. Os dois eram comandantes de aeronave e trabalhavam na Coordenação de Aviação Operacional da Polícia Federal, em Brasília.

O acidente

O Cessna Aircraft 208B chegou a decolar, mas caiu instantes depois. Segundo os bombeiros, a aeronave perdeu altitude, caindo na área lateral da pista.

Imagens mostram muito fogo e fumaça no local da queda. Vídeos do acidente foram compartilhados nas redes sociais.

Esta é a terceira ocorrência com o avião. Em 2020 e em 2019, foram registrados dois incidentes de "estouro de pneu", de acordo com dados do Cenipa. O mais recente em um pouso no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e o primeiro em Jundiaí (SP).