Extradição de Battisti e anos de voo: quem eram os mortos em queda de avião

O acidente

O avião da PF que caiu logo após decolar no aeroporto da Pampulha, na tarde de quarta-feira, foi fabricado em 2001, tinha capacidade total de 11 pessoas, sendo dois tripulantes e nove passageiros. A aeronave foi adquirida em novembro de 2001 e, segundo a FAB, estava em situação normal de aeronavegabilidade.

Além dos dois policiais que morreram, o mecânico de uma empresa terceirizada, identificado como Walter Luís Martins, foi socorrido e encaminhado ao hospital João XXIII, em Belo Horizonte, e encontra-se estável.

Hoje a Polícia Federal, que decretou luto oficial de três dias, realiza os trabalhos de perícia para a coleta de evidências, que vão auxiliar na investigação das causas do acidente - que está sendo investigado também pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

Com o acidente no aeroporto da Pampulha, o avião que levou o governador Romeu Zema (Novo) para Brasília, onde ele se reuniu com o presidente Luiz Lula da Silva, atrasou cerca de 30 minutos para decolar. A situação no aeroporto foi normalizada, já que o acidente não ocorreu na pista.

*Com informações da Agência Estado