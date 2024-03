Polícia prende homem e descobre que ele monitorava viaturas em SP

Outros três suspeitos também foram presos. No local, a polícia diz que apreendeu drogas, rádio comunicadores e dinheiro. "Essa prisão faz parte do nosso compromisso. Nenhum território do estado de São Paulo será dominado pelo crime. Esse indivíduo preso tinha o papel de monitorar entradas e saídas de viaturas na Baixada Santista. Além da prisão, a central de monitoramento do crime foi desmantelada", disse Derrite.