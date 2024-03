Mecânico que sobreviveu a queda de avião da PF foi 'projetado' para fora

"Os pilotos estão ali no bico, no nariz do avião praticamente. E essa posição mais atrás pode ter trazido também uma certa proteção ao mecânico, de não sofrer o primeiro impacto e também de não sofrer com aquele incêndio na parte frontal do avião", completou o tenente.

Mecânico foi o único sobrevivente do acidente. Ele foi socorrido pelos bombeiros e levado para o hospital João XXIII, na capital mineira.

O mecânico "está bem". "Pessoal, quero tranquilizar a todos em relação ao Walter (...) Informo que ele está bem e logo estará em casa", escreveu a esposa dele, Eliane Martins, em publicação no Facebook.

As vítimas fatais são os policiais federais Guilherme de Almeida Irber e José Moraes Neto. Os dois eram comandantes de aeronave e trabalhavam na Coordenação de Aviação Operacional da Polícia Federal, em Brasília.

O acidente