Casal que matou menina em SC forjou sequestro com carro de app, diz polícia

Presos pela morte da menina Isabelle de Freitas, 3, mãe e padrasto pediram um carro de aplicativo para reforçar a versão de que a criança tinha sido sequestrada e enganar a polícia.

O que aconteceu

O carro foi gravado por câmeras de segurança e o motorista foi ouvido por policiais. Ele contou que o padrasto da menina pediu a corrida, mas que ninguém entrou no veículo. A informação é do delegado Felipe Martins, de Indaial.

Após aguardar o passageiro por cinco minutos, o motorista foi embora sem levar ninguém. Além do motorista, outras 11 pessoas foram ouvidas durante as diligências policiais do caso.