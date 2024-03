Quadrilha usa nome de vice-governador da PB para dar golpes em prefeitos

Não foi informado quantos prefeitos foram procurados, mas, segundo o governo, "nenhuma vítima foi lesada". Os criminosos deverão responder por estelionato qualificado.

As tentativas de golpe ocorreram no final do ano passado. "Quando gestores e outras autoridades estranharam a abordagem, comunicaram ao gabinete do vice-governador, que prontamente acionou a polícia", informou a assessoria de Lucas Ribeiro.

"Ressaltamos que esse incidente serve como lembrete da importância da vigilância e da verificação de informações no ambiente digital", reforça o governo paraibano. O UOL tentou mais detalhes com a Polícia Civil da Paraíba, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.