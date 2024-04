Um verão no outono: previsão para maio aponta mais calor fora de época

A previsão do tempo para maio é de chuva e temperatura acima da média para quase todo o país, segundo o Inmet.

Previsão do tempo

As temperaturas médias podem ultrapassar 26ºC nas regiões Norte e Nordeste. Já na região Sudeste, os termômetros vão variar entre 20ºC e 22ºC, com dias ainda quentes - principalmente durante as ondas de calor que aproximam o termômetro dos 30ºC - e as madrugadas ficando mais frescas.

Para o Sul são previstos valores médios menores, próximos a a 20ºC. Já em áreas de maior altitude da região Sul e Sudeste, são previstas temperaturas próximas ou inferiores a 14ºC.