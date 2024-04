A vida oculta de Jesus: o que Cristo fez dos 12 aos 30 anos?

No Brasil, um país majoritariamente cristão, é pouco provável que alguém não tenha alguma informação sobre a história de Jesus Cristo. As histórias sobre seu nascimento, a escolha dos discípulos, o início de sua pregação, os milagres, sua morte e ressurreição são de conhecimento até mesmo de quem não professa a fé cristã. No entanto, o que não se sabe e é motivo de muita dúvida e curiosidade é o que Jesus teria feito durante sua adolescência e início da vida adulta.

O que se sabe:

No texto do evangelho de Lucas, há o relato de Jesus com 12 anos acompanhando seus pais no templo. "Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou doze anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume", Lucas 2.41-42.

Foi durante essa visita que Maria e José teriam perdido Jesus no meio da multidão e depois de três dias "o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas", (Lucas 2.46).