Quem é o 'Almirante Negro' e por que a Marinha não o quer como 'herói da Pátria'

Cândido se alistou na Marinha com 14 anos, em 1895, época em que recrutamento forçado era uma prática comum. Ele permaneceu na Força Naval por 15 anos, período em que foi castigado em pelo menos nove ocasiões, além de ter sido preso em celas solitárias "a pão e água" e rebaixado duas vezes de cabo a marinheiro, conforme consta na ficha dele.

O Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria é um documento que preserva a memória de pessoas importantes na formação da história do País. Também chamado Livro de Aço, o objeto fica no Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes, em Brasília, e tem nomes como de Tiradentes, Chico Mendes e Machado de Assis. De autoria do então senador Lindbergh Farias (PT-RJ), o projeto foi aprovado no Senado, em 2021, e segue tramitando pelas comissões da Câmara com prioridade.

Para Olsen, incluir o nome de Cândido no documento seria o mesmo que "transmitir à sociedade e, em particular, aos militares de hoje, a mensagem de que é lícito recorrer às armas que lhe foram confiadas para reivindicar suposto direito individual ou de classe". Para a Marinha, a atuação de Cândido não foi patriótica, nem heroica, mas sim, o rompimento com a hierarquia e a disciplina da Força.

Em carta enviada ao presidente do colegiado que discute o projeto na Câmara, o deputado federal Aliel Machado (PV-PR), Olsen afirma que os revoltosos "utilizaram equipamentos militares para chantagear a Nação, disparando, a esmo, os canhões de grosso calibre dos apoderados encouraçados contra a então capital federal e uma população indefesa". O texto ainda vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa.

João Cândido Felisberto Imagem: Reprodução

A rebelião dos marinheiros ocorreu na baía da Guanabara, em novembro de 1910. Os rebeldes tomaram e apontaram os navios para o Rio, que também era a capital federal, na tentativa de obrigar o governo a atender às suas reivindicações - o fim do que chamavam de "escravidão" praticada pela Marinha -, caso contrário, destruiriam a cidade.