Influenciador Nick Fontana é atacado com 38 golpes de faca em Curitiba

O influenciador morava na mesma residência de Anderson. Ao UOL, o advogado Igor Jose Ogar contou que Nick alugou um quarto no imóvel. Durante o convívio, os dois chegaram a se relacionar casualmente.

Foram localizadas duas facas - sendo uma delas com a lâmina quebrada e manchas de sangue. O interior da residência e o portão também estavam sujas de sangue.

Um inquérito policial foi instaurado para investigar os fatos, o crime apurado é homicídio tentado. As diligências seguem a fim de estabelecer a dinâmica do ocorrido, o suspeito deve ser ouvido nos próximos dias

Polícia Civil do Paraná, em nota

Motivo do ataque

Nick Fontana desistiu de se envolver com Anderson após perceber comportamento agressivo. Segundo Ogar, no dia do ataque, Nick se recusou a beijá-lo e recebeu xingamentos de teor homofóbico, além de ser atacado com diversos golpes de faca

O advogado ainda classificou o episódio como uma "barbárie". A defesa informou que o influenciador está abalado psicologicamente e usando uma bolsa de colostomia.