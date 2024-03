Pai, avô e tio são presos suspeitos de estupro de vulnerável contra criança

Os estupros ocorriam há mais de um ano, segundo as investigações. O delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas, Bruno Fraga, disse que outra criança residia com os suspeitos e as investigações prosseguem para constatar se ela também foi abusada sexualmente pelo grupo.

Conselho Tutelar do município denunciou o caso à polícia. Além do abuso sexual, segundo Fraga, a vítima também era obrigada a realizar outras atividades de trabalho infantil, incluindo a obrigação de fazer as atividades domésticas, como cuidar da roupa dos investigados.

Arma que estava na posse de um dos presos foi encontrada durante operação. As investigações também pretendem localizar a mãe da vítima e verificar se ela tinha ciência dos crimes.

Os suspeitos responderão por estupro de vulnerável, maus-tratos e trabalho infantil. Eles estão à disposição da Justiça. Como as identidades dos presos não foram divulgadas, a reportagem não conseguiu entrar em contato com as defesas deles para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.