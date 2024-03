Vídeo mostra quando mãe e padrasto tentaram esconder corpo de menina em SC

Um novo vídeo, obtido com exclusividade pelo UOL, mostra o padrasto e a mãe de Isabelle Freitas, de 3 anos, juntos em direção a um matagal a 4 quilômetros da região casa deles, em Indaial, Santa Catarina.

O que mostra o vídeo

O padrasto aparece puxando uma mala onde, segundo a polícia, estava o corpo da menina. A mãe segura um objeto nas mãos, que segundo as investigações, pode ser o cobertor em que a criança foi enrolada antes de ser enterrada em uma cova rasa na região.

As imagens de câmera de segurança foram registradas por volta das 15h36. Segundo a polícia, este foi o momento em que a dupla, suspeita pelo assassinato, carrega o corpo da criança na mala com a intenção de dar um sumiço no cadáver.