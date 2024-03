Ela escolheu os números do bolão que ganhou R$ 206 milhões, mas não apostou

Ao UOL, Aparecida conta que, até o momento, nenhum cliente se ofereceu para compartilhar o prêmio. No entanto, ela confessa que adoraria receber algum valor como "recompensa".

Não vou mentir. Se alguém quiser me presentear com um dinheirinho, não vou recusar. Trabalho há 33 anos como lotérica e lidar com o público não é fácil. Mas, sou prática nas vendas e no atendimento. Faço tudo por amor à minha profissão. Não me arrependo em nenhum momento de não ter participado do bolão. Poderia ter ficado com uma cota, mas preferi vender tudo e não me importei em não ficar com nenhum bilhete. Mas, como eu te disse, se quiserem contribuir com minha caixinha, vou adorar.

Aparecida conta que após o sorteio, a lotérica está lotada. "Não param de chegar clientes e muitos querem comprar os bilhetes na minha mão. Dessa vez, não vou deixar de participar, viu? Vai que um raio cai duas vezes no mesmo lugar".