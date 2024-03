Ela quebrou vértebras e perdeu o movimento do corpo na aula de acroyoga

Equipes do Samu foram acionadas para fazer o socorro da aluna e foi levada para um hospital estadual em estado grave.

Assim que ela bateu com a cabeça, perdeu os movimentos, foi instantâneo. Ela teve muita dificuldade para respirar. Ela tentava se manter lúcida o tempo todo, mantendo a técnica de respiração que aprendeu no yoga. Ela tinha medo de morrer, de desmaiar e não aguentar. Levaram ela para o hospital. O psicológico dela estava e ainda está muito abalado. Ela chorava muito, teve crises de pânico, crise de ansiedade, por estar completamente imobilizada.

Movimentos exigem a participação de três pessoas

A acroyoga é a mistura de acrobacias com as posturas do yoga, como força, concentração e flexibilidade. Segundo a instrutora, Morgana Resende, essa prática chegou no Brasil há 15 anos. Não existe uma limitação de peso, altura que impossibilita a prática da atividade. Em alguns casos, a acroyoga é indicada como exercício de força e para aliviar dores.

Pessoas com pressão alta descompensada, glaucoma —devido à pressão nos olhos—, que tem labirintite e aquelas com mobilidade reduzida não podem fazer o exercício. A professora e também fisioterapeuta, explicou que as pessoas não começam a prática já com movimentos elaborados e sim do início, com exercícios mais leves para conseguir entender o equilíbrio do corpo.