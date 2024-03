Rosto paralisado e pânico, ela foi baleada na cabeça por um bombeiro

Segundo Jully, o bombeiro e nem a defesa dele entraram em contato para prestar alguma ajuda à família. Ela entrou na Justiça para receber alguma indenização ou ajuda financeira.

Preciso fazer fisioterapia para recuperar os movimentos, os medicamentos também são caros. Minha vida virou do avesso. Ele não tinha esse direito. Não fizemos nada contra ele. Uma pessoa que deveria guardar e cuidar da população, quase nos matou.

Investigação

Quando atirou na maquiadora, o bombeiro estava lotado na Presidência da República e também fazia parte do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). De acordo com o Portal da Transparência, o militar atuava desde 2019 no órgão do governo federal responsável pela segurança do presidente da República.

Em nota, o Corpo de Bombeiros do DF informou que o processo criminal está em andamento, correndo paralelamente ao processo administrativo. "Neste contexto, é assegurado ao militar envolvido o direito ao contraditório e ampla defesa, em conformidade com os princípios legais que garantem esses direitos a todo cidadão brasileiro", diz a nota.

Questionada sobre a continuidade de Butkewitsch no quadro de servidores, a corregedoria informou que a lei de exoneração militar, em caso de crime, está sendo observada no devido processo, garantindo a devida aplicação da Justiça. A nota também informa que o bombeiro ainda pertence aos quadros do CBMDF e no momento se encontra sob custódia do sistema prisional do estado de Goiás.