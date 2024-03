Motorista agride mulher que teria recusado pagar corrida antecipada na BA

A Polícia Civil da Bahia instaurou inquérito para investigar o caso de um motorista de aplicativo que foi filmado agredindo uma passageira, no bairro Cajazeiras, em Salvador, no último domingo (10).

O que aconteceu

A agressão foi filmada e compartilhada nas redes sociais pelo influenciador Sazaki. Nas imagens, é possível ver que o veículo chega a trafegar em um trecho com a parte traseira aberta. Em seguida, o motorista para, a mulher tenta descer do veículo, mas é agredida com socos.

Em seguida, a vítima cai no chão, com o rosto machucado e tem alguns objetos pessoais quebrados. Sazaki desceu do veículo em que estava, ajudou a mulher e a levou até a delegacia para registrar boletim de ocorrência.