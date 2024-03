Vídeo: Assessores de deputado federal do PT são assaltados no RJ

Dois homens armados vão em direção ao carro das vítimas, que saem correndo com as mãos na cabeça, conforme mostrou o vídeo. Um dos suspeitos senta no banco de trás e outro dirige o carro para a fuga. O Corolla em que estavam também foge, conduzido por um terceiro envolvido.

O carro dos assessores foi recuperado. O caso foi registrado na 18ª DP, na Praça da Bandeira, e os autores do crime ainda não foram identificados. A Polícia Civil segue com as investigações.