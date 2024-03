Vídeos mostram caos em rodoviária após sequestro de ônibus no Rio

"Ocorrência está encerrada. O tomador de refém se entregou à polícia militar, ele está preso. Todos os reféns foram libertados, estão seguros, passam por um atendimento prévio, com bombeiros, para verificar as condições psicológicas e outras coisas mais", disse o porta-voz da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Marco Andrade.

Sequestrador ofereceu resistência no início da negociação. Andrade explicou que o homem estava armado com uma pistola e tinha um celular. Os dois itens foram apreendidos.

O veículo tinha como destino Minas Gerais. O ônibus alvo do criminoso é da empresa Viação Sampaio. O UOL tenta contato com a empresa.

Não há informações sobre a motivação do sequestro. A identidade do sequestrador também não foi revelada pela PM.

Há pelo menos dois feridos, um deles, um homem de 34 anos, está em estado grave. Ele foi encaminhado ao centro cirúrgico do Hospital Municipal Souza Aguiar, na região central. O outro ferido foi atingido com estilhaços e foi atendido no posto médico da rodoviária. Os dois estavam fora do veículo quando foram atingidos.

Em nota, a rodoviária informou que houve uma ocorrência dentro de um ônibus na plataforma central. "Imediatamente acionamos as autoridades policiais e Bombeiros que já estão no local. Assim que tivermos mais detalhes sobre o fato, faremos novo posicionamento", disse a concessionária responsável pelo terminal.