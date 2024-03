Crianças e idosos estavam entre os reféns de ônibus sequestrado no Rio

Não há informações sobre a motivação do sequestro. A identidade do sequestrador também não foi revelada pela Polícia Militar.

Sequestrador ofereceu resistência no início da negociação. Andrade explicou que o homem estava armado com uma pistola e tinha um celular.

O homem foi preso e a arma foi apreendida. Equipes do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) estão no local e atuaram nas negociações.

O sequestrador manteve as vítimas no ônibus por cerca de três horas. As cortinas do coletivo ficaram fechadas.

O veículo tinha como destino Minas Gerais. O ônibus alvo do criminoso é da empresa Viação Sampaio. O UOL tenta contato com a empresa.

Há pelo menos dois feridos, um deles, um homem de 34 anos, está em estado grave. Ele foi encaminhado ao centro cirúrgico do Hospital Municipal Souza Aguiar, na região central. O outro ferido foi atingido com estilhaços e foi atendido no posto médico da rodoviária. Os dois estavam fora do veículo quando foram atingidos.