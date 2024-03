Homem é preso suspeito de matar eletricista da Enel após corte de energia

Homem foi encontrado e preso pela polícia em seu imóvel. Ele foi indiciado por homicídio consumado e passará por audiência de custódia. O caso foi registrado no 24° DP (Ponte Rasa), informou a SSP.

Enel diz que "acompanhará as investigações das autoridades policiais para que esse crime não fique impune". A companhia afirmou ainda estar em contato com a empresa prestadora de serviços, responsável pela contratação do jovem eletricista, para que "seja prestada assistência à família do colaborador".