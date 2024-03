Caminhão com carga de combustível tomba, pega fogo e uma pessoa morre em BH

Uma pessoa morreu após um caminhão de combustível tombar e pegar fogo na madrugada de hoje em Belo Horizonte.

O que aconteceu

Motorista perdeu controle da direção. O veículo seguia pelo Anel Rodoviário quando tombou e caiu em uma via local, segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros. O caso foi registrado no bairro Goiânia às 2h25.

Há um morto e pelo menos oito feridos. O motorista do veículo morreu carbonizado no local do acidente. Moradores da região precisaram ser hospitalizados com queimaduras e outros ferimentos da tentativa de fuga de casa.