'Ninguém está preparado': ouça como a polícia lida com domínio de cidades

O podcast UOL Prime, apresentado por José Roberto de Toledo, traz nesta quinta-feira (14) uma conversa com o jornalista Luís Adorno, que detalha a apuração do primeiro episódio do documentário Cidade Dominada.

A reportagem revelou como um fator surpresa frustrou um dos maiores roubos a banco da história do Brasil. A ação foi realizada em Araçatuba, em agosto de 2021.



Você pode ouvir no arquivo acima a íntegra do episódio, que tem como base o primeiro episódio do documentário "Cidade Dominada", publicado por UOL Prime -- seção com notícias exclusivas e o melhor do jornalismo do UOL.



Nos dias seguintes ao crime, as manchetes de todos os jornais do Brasil relatavam um roubo de sucesso: 39 criminosos armados de fuzil invadiram a cidade, roubaram um Banco do Brasil e uma agência da Caixa Econômica Federal e fugiram da cidade levando cerca de R$ 3 milhões.

O que ninguém sabia é que os criminosos investiram no assalto aproximadamente R$ 4 milhões.