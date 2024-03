PM é preso suspeito de matar entregador após briga em frente a bar em GO

Polícia cita ameaças que teriam sido proferidas pelo policial contra uma das testemunhas que estavam no local da ocorrência. O agente também foi indiciado por esse crime.

Investigação ainda disse que a vítima, Lucas Marcelino Botelho, estava em uma moto com numeração de chassi suprimida. Segundo a polícia, isso pode indicar a adulteração, o que o colocaria em estado de flagrante para a prisão. Uma testemunha, menor de 18 anos, também pilotava uma motocicleta sem habilitação e restaria fazendo manobras perigosas, o que teria provocado a abordagem inicial do PM e que terminou com a confusão entre ele e a vítima.

Como o nome do PM não foi divulgado, a reportagem não conseguiu encontrar a defesa dele para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para a manifestação.

Relembre o caso

Lucas Marcelino Botelho, de 25 anos, fazia entregas de uma lanchonete quando foi abordado por um policial de folga. O caso ocorreu na frente de um bar no Setor Vila Vitória.

O PM iniciou uma discussão por querer apreender a moto do entregador. Os dois começaram a discutir e bater um no outro. O momento foi registrado em vídeo por pessoas que estavam no local. ''Matou o moleque sem ele fazer nada, ele estava quietinho'', diziam na gravação.