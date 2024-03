Uruguaio procurado pela Interpol é preso em Nova Friburgo (RJ)

Um uruguaio foi preso em flagrante por posse ilegal de arma na segunda-feira (18), em Nova Friburgo, a cerca de 187 quilômetros da capital.

O que aconteceu

Homem era procurado pela Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal). O preso é acusado por homicídios e torturas durante a ditadura militar uruguaia, na década de 1970. Ele era oficial do Exército uruguaio, informou o RJ2, da Rede InterTV, afiliada à TV Globo.

Prisão foi realizada após investigação e levantamento de informações. Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o acusado morava em uma casa no distrito de Lumiar, na região serrana do estado. A polícia acredita que ele se escondia no local, de acordo com a emissora.