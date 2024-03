Militar do Exército é preso por suspeita de matar garotas de programa no AM

Militar usava perfil falso para buscar vítimas. Ele se apresentava como "Matheus" nas redes sociais e sempre ia até as vítimas em carros de aplicativo. Dificultando, assim, a investigação.

Suspeito confessou crimes. Ele afirmou que matou Fabiane porque ela queria roubá-lo após um programa e que matou Angélica porque queria levar o celular dela, também após um programa. A polícia acredita que as justificativas sejam desculpas e que as mortes tenham sido motivadas por ódio às mulheres.

Mortes semelhantes são investigadas. Delegados responsáveis pelo caso decidiram manter sigilo sobre o assunto para não comprometer os casos. "A gente adianta que é possível termos outras vítimas desse indivíduo. As investigações não estão finalizadas em torno dele", afirmou o delegado Ricardo Cunha, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

O Comando Militar de Área disse que colabora com as investigações. Em nota, a corporação disse que "solidariza-se com os familiares" e que o suspeito encontra-se detido sob custódia na Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS). "Por fim, este Comando Militar de Área repudia e não coaduna com desvio de conduta de nenhum dos seus integrantes, sendo estes reparados na forma da Lei", diz a nota.

Makson não tem defesa constituída, informou o TJAM ao UOL. Ele foi autuado por homicídio qualificado por feminicídio, emprego de meio cruel e impossibilidade de defesa das vítimas.