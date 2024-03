Vídeo mostra formação de nuvem durante ventania em SC; assista

Uma formação de nuvem próxima ao solo foi flagrada em Chapecó (SC) na manhã de hoje. O vídeo que circula impressionou as pessoas nas redes sociais e confundiu moradores, que pensaram ser um tornado.

O que aconteceu

A formação da nuvem atípica, chamada 'Scud Cloud', começou por volta das 7h30. O fenômeno foi visto perto do aeroporto de Chapecó, no oeste do estado.

As nuvens são frequentemente confundidas com tornados ou trombas d'água. A Defesa Civil esclareceu que a similaridade ocorre devido à formação próxima ao solo dos três fenômenos.