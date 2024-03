Previsão de chuvas intensas no final de semana deixa Sudeste em alerta

A previsão do tempo indica que fortes chuvas afetarão todos os estados do Sudeste a partir de hoje. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu ontem um alerta para temporal e ventos intensos na região.

O que aconteceu

São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais estão em estado de alerta por conta da previsão de fortes chuvas e ventos intensos para o final de semana. As tempestades devem atingir os estados entre hoje e domingo (24) e têm o potencial de causar muitos prejuízos.

De acordo com o Inmet, os volumes acumulados de chuva podem superar os 150 milímetros por dia, principalmente em áreas do Vale do Paraíba, em São Paulo, Zona da Mata, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo.