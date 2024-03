Marinha alerta para ondas de até 3 metros nos litorais de RJ, RS, SC e SP

Marinha sugere que os navegantes consultem condições do tempo. Isso pode ser feito na página do Facebook do Serviço Meteorológico Marinho.

Recomendações de segurança em caso de ressaca marítima:

Evite o banho de mar em áreas que estejam em condições de ressaca.

Evite a prática de esportes no mar.

Não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período de ressaca.

Frequentadores de praias devem seguir as orientações do Corpo de Bombeiros.

Pescadores devem evitar navegar durante o período de ressaca.

Evite trafegar de bicicleta na orla caso as ondas estejam atingindo a ciclovia.

Não entre no mar para resgatar vítimas de acidente. Neste caso, acione imediatamente as equipes do Corpo de Bombeiros.

Chuva no Rio e em SP

Ventos fortes e chuvas em São Paulo. A Defesa Civil de São Paulo disse que as rajadas de vento podem variar de 50 a 88km/h em todo o litoral paulista, começando hoje e indo até domingo. Além dos ventos fortes, o litoral norte e o Vale do Paraíba podem ter chuvas de até 250 mm, seguido pela Baixada Santista, com 180 mm, a capital, o Vale do Ribeira, a Serra da Mantiqueira e Itapeva, com 100 mm, e Campinas e Sorocaba, com 80 mm.

Frio na capital paulista. Nesta sexta, os termômetros podem registrar uma queda brusca de temperatura, chegando a 20 ºC. No domingo, a temperatura sobe um pouco, podendo chegar a 25 ºC. Há chance de chuva para todo o fim de semana.