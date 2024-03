Enel diz não ter previsão para terminar reparo na rede elétrica em SP

Enel ainda afirmou que 600 clientes estão sem energia. A empresa alega que está mobilizando geradores de médio e grande portes para abastecer os clientes afetados. Na quinta (21), o diretor de manutenção da Enel, Darcio Dias, disse não haver previsão para o restabelecimento pleno da energia.

Companhia declara lamentar os transtornos causados aos clientes e falou que segue trabalhando nos reparos até a plena normalização do serviço. "A Enel reitera que tem empenhado todos os esforços e recursos para restaurar os parâmetros originais e a configuração das redes afetadas."

Prejuízo milionário

Comércio estima prejuízo "na casa do milhão" com falta de energia. Em nota divulgada hoje, a FecomercioSP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de São Paulo) e o Sindilojas-SP (Sindicato do Comércio Varejista e Lojista do Comércio de São Paulo) destacam que mercados, restaurantes, farmácias e lojas estão impossibilitados de funcionar ou tendo gastos inesperados.

Ainda não há números exatos, mas estimativas são "graves". Nos cinco dias do apagão registrado no final de 2023, as entidades calcularam prejuízo de ao menos R$ 1,3 bilhão em faturamento bruto.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), disse ter feito o possível para responsabilizar a Enel pelas frequentes interrupções no fornecimento de energia e agora está de "mãos atadas". Nunes chamou a concessionária de "irresponsável" e citou ações da prefeitura. O prefeito disse ter entrado com duas ações contra a concessionária e enviado representações à Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) e ao TCU (Tribunal de Contas da União). "Nós estamos de mãos amarradas", afirmou Nunes em coletiva nesta sexta-feira, após cumprir agenda na zona sul de São Paulo.