Copan no escuro, gerador e prejuízo: centro de SP enfrenta novo apagão

Ela também tem um estacionamento na região. No início do apagão, diz que precisou contratar com urgência um gerador para que os carros pudessem deixar o local. "Prejuízo incalculável", afirma.

Copan 'apagado'

O edifício Copan, cartão-postal da cidade, na República, é um dos que ficaram sem energia. "É a primeira vez que falta luz no Copan desde que começou a faltar luz no centro. Já houve algumas instabilidades, como ficar em meia fase, que faziam um ar-condicionado deixar de funcionar, mas hoje, desde as 17h30, parou tudo, e está todo mundo esperando", afirma o diretor de carnaval Judson Sales, de 40 anos, que mora no Copan desde 2009.

hj a gay com neon no Copan se consola a luz de velas pic.twitter.com/MdgtHqQse1 -- bar do loro (@matheklein) March 21, 2024

Imóveis vizinhos têm luz, o que indica que o problema não é generalizado. Enquanto esperam a volta da eletricidade, há moradores reunidos na calçada em frente ao prédio. Quem andava pelo bairro, na avenida São Luís, também encontrava estabelecimentos comerciais no escuro.