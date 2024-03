Câmara precisa ratificar prisão do deputado Chiquinho Brazão

A votação é aberta e passa a valer ao final da sessão. A defesa do deputado terá três oportunidades para se manifestar durante a avaliação da prisão de Chiquinho.

O deputado estava no segundo mandato, era do baixo clero e do centrão. Com atuação parlamentar bastante discreta, ele relatou somente oito projetos mesmo estando na Câmara desde 2019. Todas as propostas que caíram nas mãos dele estão paradas e distantes de serem votadas.

A necessidade de aval da Câmara está prevista na Constituição. A legislação prevê que deputados só podem ser presos se flagrados cometendo crime inafiançável.

Suspeita de ordenar homicídio

Chiquinho foi preso na manhã deste domingo. O deputado é apontado como "autor intelectual" do assassinato da vereadora e do motorista dela.

O irmão dele, Domingos Brazão, também foi preso. Ele é conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro e a dupla tem influência política no Rio de Janeiro.