Caso Marielle: Quem são os irmãos Brazão, apontados como mandantes do crime

Foi eleito deputado estadual em 1999 e ocupou o cargo até 2015. Posteriormente, virou conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ). O órgão é auxiliar do Poder Legislativo e tem como função fiscalizar a movimentação financeira do estado.

Uma reportagem do UOL, em 2019, contava que ele era chefe de um clã cujo reduto eleitoral abrangia bairros da zona oeste do Rio dominados por milícias. Domingos nasceu na região, no bairro de Jacarepaguá.

Em 1987, em seu aniversário, ele matou um vizinho a tiros. O julgamento foi adiado por 15 anos, e, por fim, a Corte Especial do Tribunal de Justiça do RJ rejeitou a condenação. O vizinho supostamente acusava um irmão de Domingos e Chiquinho de ser amante de sua companheira.

Matei, sim, uma pessoa. Foi um marginal que tinha ido à minha rua, na minha casa, no dia do meu aniversário, afrontar a mim e à minha família.

Domingos Brazão, anos depois, ao comentar o caso em uma sessão da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro)

Citação em CPI que contou com Marielle

Domingos Brazão teve o nome citado por suposto envolvimento com grupos paramilitares no relatório final da CPI das Milícias, em 2008, sob a presidência de Marcelo Freixo (PT). Marielle trabalhou na comissão parlamentar de inquérito, quando era assessora de Freixo.