PF: Morte de Marielle foi idealizada pelos Brazão e planejada por Rivaldo

O assassinato da vereadora Marielle Franco foi idealizado pelos irmãos Brazão e "meticulosamente" planejado pelo ex-titular da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, segundo relatório da Polícia Federal.

O que aconteceu

"Apesar de não ter idealizado, ele [Rivaldo] foi o responsável por ter o controle do domínio final do fato", diz o documento da PF. O deputado federal Chiquinho Brazão (União), o conselheiro do TCE-RJ Domingos Brazão e o delegado Rivaldo foram presos hoje após decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Rivaldo que garantiu a impunidade do crime, segundo Ronnie Lessa, que é acusado de ser o executor dos tiros contra a vereadora. As declarações de Lessa foram feitas em delação premiada à PF — na ocasião, ele também citou Chiquinho como mentor do caso.