Festão no Copa e cúpula do jogo do bicho: quem é novo patrono do Salgueiro

Festão

Em 2021, durante a pandemia da covid-19, Adilsinho fez uma festa de aniversário com 500 convidados no Copacabana Palace, para comemorar seus 51 anos. No convite, ele usou a trilha de "O Poderoso Chefão".

O evento teve shows com famosos. Cantores como Ludmilla, Gusttavo Lima, Alexandre Pires e Mumuzinho estiveram presentes. O custo para a festa teria sido de R$ 4 milhões e a celebração fechou todos os salões do hotel, segundo a TV Globo.

Os convidados foram orientados a não divulgar imagens nas redes sociais, mas acabaram publicando e expondo o evento. Segundo a revista Piauí, dentre os presentes ainda estava o Capitão Guimarães, um dos protagonistas de "Vale o Escrito" e membro da cúpula do jogo do bicho.

Operações

A primeira vez que Adilsinho encarou a Justiça foi em 2009, com a Operação Furacão, que investigava a cúpula do jogo do bicho e de máquinas caça-níquel. Ele foi condenado a três anos e seis meses de prisão, mas teve a pena extinta em seguida.