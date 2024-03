Marielle: irmãos Brazão e delegado chegam a Brasília para cumprir prisão

A advogada Talita Mesquita, que representa o delegado, disse ao UOL que Rivaldo será encaminhado ao Complexo Penitenciário da Papuda. Depois, deve ser transferido a outra unidade prisional.

A PF (Polícia Federal) prendeu neste domingo os irmãos Chiquinho Brazão, deputado federal, e Domingos Brazão, conselheiro do TCE-RJ, além de Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do RJ. Os irmãos são suspeitos de serem os mandantes do crime e Rivaldo é suspeito de obstruir as investigações.

A defesa de Domingos afirmou que o conselheiro não conhecia a vereadora. "Não sabemos da imputação que foi feita. Tenho certeza que ele é inocente. Não procede a imputação. Ele não tem ligação com a Marielle, não conhecia", disse o advogado Ubiratan Guedes.

Já Chiquinho, por meio de sua assessoria de imprensa, disse que foi "surpreendido" com a determinação do STF. "Desde o primeiro momento sempre se colocou formalmente à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos que entendessem necessários. Reforça a inexistência de qualquer motivação que possa lhe vincular ao caso e nega qualquer envolvimento com os personagens citados, ressaltando que delações não devem ser tratadas como verdade absoluta — especialmente quando se trata da palavra de criminosos que fizeram dos assassinatos seu meio de vida — e aguarda que os fatos sejam concretamente esclarecidos".

A defesa do delegado Rivaldo disse que ainda não teve acesso aos autos nem à decisão que decretou a prisão. Portanto, não vai se manifestar.