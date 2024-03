Domingos Brazão não conhecia Marielle, certeza que é inocente, diz advogado

A defesa de Domingos Brazão, preso na manhã de hoje por suspeita de ser mandante do assassinato de Marielle Franco, afirmou que o conselheiro não conhecia a vereadora.

O que aconteceu

Domingos ainda não conversou com advogado. Segundo Ubiratan Guedes, ele não conversou com Domingos após a prisão, mas teve contato com ele nas últimas semanas por causa de "boatos que estavam correndo" sobre o caso. Ele falou com jornalistas do lado de fora da sede da Polícia Federal, na manhã de hoje.