Como delegado atrapalhou investigação do caso Marielle, segundo a PF

A repórter do jornal O Globo Vera Araújo localizou uma testemunha direta do crime. Ela relatou à repórter que, após o crime, PMs pediram para todos se afastarem e não se interessaram por procurar testemunhas. O delegado Rivaldo Barbosa telefonou irritado para a repórter, dizendo que ela havia "exposto pessoas".

Testemunha falsa. O policial Rodrigo Jorge Ferreira, o Ferreirinha, foi apresentado como testemunha-chave. Ele teria supostamente tido reuniões com Orlando Curicica e ouvido que ele e o vereador Marcelo Siciliano tinham planos de assassinar Marielle. Ferreirinha foi orientado por Marquinhos DH, homem de confiança de Giniton, segundo a PF. Antes de depoimentos, havia até treinamentos do que ele deveria dizer. Posteriormente, ele foi acusado pelo MP do Rio por atrapalhar as investigações.

Recompensa por serviços prestados. Mesmo sem resolver o caso, Giniton foi promovido por Rivaldo a delegado de primeira classe. "Devido à sua atuação no Caso Marielle, mais especificamente, no seu auxílio no redirecionamento das investigações para a dupla Marcelo Siciliano e Orlando Curicica", informa o relatório.

O relatório da PF menciona que não há indícios de que Giniton sabia que Rivaldo ajudou a planejar o crime contra Marielle.

O que dizem os suspeitos

Seis anos após o crime, a PF afirma que os mandantes foram o deputado federal Chiquinho Brazão (União Brasil-RJ) e Domingos Brazão, conselheiro do TCE-RJ (Tribunal de Contas do Estado). O planejamento do crime, porém, foi feito pelo delegado Rivaldo Barbosa, segundo a PF.