Quem são os 6 suspeitos de envolvimento no caso Marielle, segundo a PF

A Polícia Federal prendeu hoje (24), no Rio de Janeiro, três pessoas suspeitas de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes. Outras três pessoas foram alvo de busca e apreensão e obrigadas a usar tornozeleiras eletrônicas. Veja a seguir quem é quem nas investigações.

Domingos Brazão

Político carioca, Domingos Inácio Brazão, 59, foi assessor na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Depois, vereador, entre 1997 e 1999, pelos partidos PT do B (atual Avante) e PL.

Foi eleito deputado estadual em 1999 e ocupou o cargo até 2015. Posteriormente, virou conselheiro do TCE-RJ (Tribunal de Contas do Estado). O órgão é auxiliar do Poder Legislativo e tem como função fiscalizar a movimentação financeira do estado.