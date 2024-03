Diretor de universidade morre após passar mal durante corrida em MT

Ele era diretor administrativo do campus Colíder da Unemat. A unidade decretou três dias de luto. As atividades administrativas no campus foram suspensas nesta segunda-feira (25).

Ilson tinha histórico atlético. A vítima usava as redes sociais para compartilhar a participação dele em eventos esportivos. O diretor também jogava futsal e já participou de torneios profissionais da modalidade.