Criança com câncer é transportada para hospital em helicóptero no RS

"Temos que estar preparados até para situações que fogem do normal", disse o enfermeiro do Comando de Aviação paulista. "A água estava batendo uns três metros de altura e afetou toda a rede elétrica e o fluxo de oxigênio do hospital. Andei uns quatro quilômetros de bote e resgatei duas pessoas com vida que estavam lá dentro com a ajuda da equipe médica e do Corpo de Bombeiros de SP e RS", contou.

Profissional da saúde faz parte de equipe que se reveza entre as bases de Canoas e Porto Alegre. Coelho também realiza atendimento ambulatorial na base dos Bombeiros de Porto Alegre, segundo a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo. Ele já prestou aproximadamente 20 atendimentos entre policiais e moradores locais.

Por causa da exposição com a água contaminada, alguns policiais chegam aqui com alergia. Outros chegam com mordidas de cães após salvá-los. (...) Nosso desgaste não chega aos pés das necessidades que as pessoas estão enfrentando neste momento. É um cumprimento de dever.

Cabo Isac Coelho, do Comando de Aviação paulista

Número de mortes chega a 95 no estado

A Defesa Civil informou que subiu para 95 o número de mortos em razão das fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Autoridades ainda investigam quatro mortes que podem estar relacionadas aos temporais. São 131 desaparecidos e 372 feridos, segundo o boletim da Defesa Civil Estadual.

Dos 497 municípios gaúchos, 401 já sofreram alguma consequência dos temporais.