Salvador é a capital com piores taxas de pobreza, violência e desemprego

Salvador tem dez vezes mais pessoas abaixo da linha da pobreza em relação a Florianópolis (SC), dona da menor taxa. Enquanto a capital baiana tem 11,15% da população vivendo com US$ 1,90 por dia (R$ 9,45 no câmbio atual), a cidade catarinense tem 1,10% dos habitantes nessa faixa de renda.

A capital baiana tem os piores números de desnutrição infantil. Dados do SUS, colhidos pelo estudo, mostram que 4,03% das crianças de até 5 anos na cidade estavam desnutridas em 2021, ano do dado mais recente. Em Teresina (PI), líder nacional no quesito, essa taxa foi de 0,44%.

Salvador apresentou as piores taxas de desocupação. Com base em dados do IBGE, de 2023, o estudo aponta 16,7% da população acima de 14 anos da cidade em condição de desemprego, contra 3,4% em Campo Grande (MS), líder no quesito.

Os índices de violência também colocam a capital baiana nas últimas posições. Em 2021, Salvador foi a capital com a segunda maior taxa de homicídios, atrás de Macapá (AP), e a primeira em homicídios de jovens, de 15 a 29 anos. Nesse caso, o índice foi de 332,75 jovens mortos a cada 100 mil habitantes. Na capital paulista, esse índice foi de 7,6 no mesmo ano.