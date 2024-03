'Minha esposa morreu aos 21 após extrair sisos e ser tratada com dipirona'

Os primeiros sintomas apareceram dias depois. Ela começou a apresentar sintomas preocupantes, como dormência nas mãos e nos pés, febre e dores intensas. "Inicialmente, suspeitamos de dengue ou chikungunya, já que a cidade vem enfrentando muitos casos das doenças."

Mulher foi tratada com soro e dipirona. No dia 5 de março, passando mal, ela foi levada para o Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho (HEJ) com as mãos e pés inchados. Durante o atendimento, a jovem foi medicada com soro e dipirona e recebeu alta.

Ela estava com uma pressão na mão. Nem conseguia fechá-la. Disse que sentia que o sangue estava preso também nos pés. Mas, depois do atendimento, relatou estar bem e fomos para casa. Só que, no dia seguinte, ela voltou a passar mal.

Pedro Lucas Santos

Segunda passagem pelo posto. No dia 6 de março, Eline foi levada a uma Unidade de Pronto Atendimento de Jataí. A jovem, segundo Santos, já não conseguia mais andar, comer ou beber água. Novamente, os médicos receitaram dipirona, soro e recomendaram que ela voltasse para casa. Segundo Santos, nenhum teste de dengue foi realizado. "Apesar dos sintomas, ela só foi tratada nesse momento com dipirona e soro."

Infecção generalizada

Início do tratamento com antibióticos demorou. "No dia seguinte, ela piorou muito. Disse que sentia ferroadas pelo corpo todo e já estava com manchas pelo corpo, provavelmente já era a infecção dando sinais. Nesse dia, 7 de março, voltamos com Eli para a UPA e ela foi transferida novamente para o HEJ. Detalhe: só nesse dia a equipe fez exames e começou o tratamento com antibióticos", diz Santos.