Família de GO descobre durante o velório que corpo não era de parente

Uma família enlutada percebeu que o corpo que estava dentro do caixão para ser velado não pertencia ao parente morto, mas a um outro homem que também morreu na última terça-feira (19), em Jaraguá, no Vale do São Patrício, em Goiás.

O que aconteceu

Família percebeu o erro após a funerária trazer o corpo para o velório. Ao abrir a tampa do caixão, os parentes notaram que o morto era uma outra pessoa que não o familiar que seria enterrado.

Erro ocorreu durante reconhecimento do corpo no IML (Instituto Médico Legal) de Goianésia. Em nota, a Funerária Jurapax informou que o irmão de um dos falecidos reconheceu o corpo erroneamente e, por esse motivo, houve a confusão.