Pastor fala de horóscopo e é detonado: é pecado evangélico crer em signo?

Acredito. Primeiro, porque é um fato, você pega os perfis pelo seu período de nascimento e é batata [...] Quando Deus foi falar sobre o futuro de Abraão, ele mandou olhar para onde? Para as estrelas. Quando Deus foi dar um sinal para os três magos sobre o nascimento de Jesus, onde estava o sinal? Nas estrelas. Às vezes, o diabo, ou até o homem mesmo, tenta usurpar o que Deus fez.

A fala do pastor repercutiu nas redes sociais e gerou muitas críticas por sua declaração. Uma pessoa comentou: "Analfabetismo bíblico. Malabarismo sem fundamento", outra disse: "Eu até concordaria com ele, porém, seriam duas pessoas falando heresia".

Kenner Terra, teólogo e doutor em ciências da religião explica que embora haja dentro do meio evangélico uma corrente de defesa da relação com a fé e os signos, essa tentativa não é possível de ser validada dentro da perspectiva da fé evangélica.

Todo o cosmo é criação de Deus e, na tradição cristã, a divindade revela sua beleza e poder nele. No entanto, a astrologia e seus derivados, tal qual a relação com horóscopo e seus signos, fazem das realidades cósmicas um espaço de forças místicas, o que não teria adequação com a tradição judaico-cristão.

Kenner ainda diz que um pastor usar as intuições da leitura de signos em suas práticas e atendimentos pastorais seria algo incomum e fora da tradição cristã, mas explica que a crença não é pecado. "O termo pecado não se aplica aqui, o máximo seria um equívoco teológico."

Kenner pontua que embora não haja um texto bíblico que aprove ou não a prática de consulta e crença em signos e horóscopo, "a prática é tratada pela maioria dos evangélicos como algo místico, ligada a religiões de mistério. Algo que não está ligado exatamente nas práticas tradicionais da igreja" e que, como explica o doutor em ciências da religião, em muitos casos, acaba sendo interpretada, dentro da realidade evangélica, como uma espécie de idolatria.