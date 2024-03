PM agride homem e mulher com socos em praça no ES; oficial foi afastado

Policial foi afastado do cargo. Em nota, a PM-ES afirmou que, "após análise das imagens, o referido policial já foi afastado preventivamente das funções e o caso será devidamente apurado pela Corregedoria da Corporação".

O Governo do Estado ressalta que não compactua com violência praticada por funcionários públicos de qualquer natureza, seja ela fora ou, especialmente, no exercício da função. Todas as medidas cabíveis relativas ao fato serão tomadas.

Polícia Militar do Espírito Santo