Mãe de 6 filhos é morta por bala perdida em praça de Santos

Organizações de direitos humanos afirmam que a agressividade dos policiais aumentou depois do assassinato de um integrante da Rota. Samuel Wesley Cosmo era soldado e foi morto em 2 de fevereiro durante uma patrulha na periferia de Santos.

Houve denúncia a ONU por causa de supostos abusos e das dezenas de cadáveres que estão no rastro da Operação Verão. Este é o segundo evento da segurança pública de São Paulo que mais causou vítimas, ficando atrás somente do massacre do Carandiru.

Questionado excesso, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) respondeu que "não estar nem aí". Ele defendeu a Polícia Militar, afirmou que o trabalho desenvolvido é profissional e que a intenção inicial é prender.

O pessoal pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no raio que o parta que eu não tô nem aí,

Governador Tarcísio de Freitas